Nuova Barcola: Scoccimarro, via con sondaggio aperto a cittadinanza

L'assessore lo ha annunciato nel corso dell'incontro con il parlamentino della III Circoscrizione del Comune di Trieste Trieste, 24 nov - "Abbiamo voluto partire con questo processo di condivisione includendo tra i primissimi incontri quello con l'istituzione che rappresenta a livello amministrativo la base del territorio, per presentare un'opera di rinnovo della costa barcolana che non viene calata dall'altro, ma nasce dalla partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per questo motivo sarà coinvolta l'intera cittadinanza con un sondaggio in base ai cui esiti verranno poi assunte le decisioni progettuali". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro a margine dell'incontro che si è tenuto nella sede della Terza circoscrizione amministrativa del Comune di Trieste tra l'esponente della Giunta regionale e il Consiglio rionale. Come ha spiegato l'assessore, il sondaggio avrà la durata di due settimane e l'esito verrà poi inoltrato ai progettisti del Comune e della Regione. Nel corso della riunione Scoccimarro ha poi sottolineato l'approccio adottato dall'Amministrazione regionale, ovvero la scelta - una volta partiti con i lavori - di procedere a lotti. Questo non solo per motivi finanziari, ma soprattutto per non penalizzare la balneazione durante la stagione estiva né creare troppi disagi ai residenti. Infine Scoccimarro ha ribadito che quella della nuova costa di Barcola è un'idea alla quale sta lavorando in questa prima fase un pool multidisciplinare di progettisti, "su quello che non è un sogno, ma un'ipotesi concreta per la quale metteremo in campo la stessa determinazione che abbiamo profuso nel conseguire lo storico risultato della riconversione della Ferriera di Servola". È possibile partecipare al sondaggio utilizzando il seguente link al sito istituzionale della Regione: ibit.ly/6b70V ARC/GG/ma