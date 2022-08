Occupazione: Ue adotta in via definitiva Programma regionale FSE+ Fvg

Nel settennato 370 milioni di euro per lavoro e formazione



Trieste, 26 ago - La fase di negoziato con la Commissione europea e le amministrazioni centrali si è conclusa e il Programma regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia è stato adottato in via definitiva.



Lo rende noto l'assessore regionale a Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia in merito al programma per il sostegno del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Friuli Venezia Giulia.



L'Accordo di partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia alloca a favore del Programma regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia complessive risorse pubbliche pari a 373.066.495 euro di cui 149.226.598 di contributo dell'Unione (il 40%). I rimanenti 220 milioni derivano invece da risorse statali per il 42% e regionali per il 18%.



Sono otto le sfide su cui si articola la strategia: facilitare l'accesso al mercato del lavoro di giovani, donne e disoccupati; rafforzare l'equo riconoscimento delle donne nel mercato del lavoro; potenziare i servizi per l'impiego; consolidare l'inclusione lavorativa della popolazione anziana e le politiche per la sicurezza sul lavoro; sviluppare ulteriormente i percorsi formativi indotti dalla digitalizzazione; rafforzare l'offerta di alta formazione; accrescere le competenze sulle nuove tecnologie e sulla transizione ecologica; consolidare l'inclusione sociale delle persone disabili.



L'assessore ricorda che la governance del processo è stata avviata nel corso del 2019 attraverso un percorso di confronto sia interno tra i servizi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia sia interdirezionale per l'identificazione degli ambiti di intervento del FSE+, congiuntamente a un processo di consultazione esterna del partenariato.



Dopo una serie di incontri propedeutici con i portatori di interesse nel 2020 è stata attuata una rilevazione on line attraverso la compilazione di una scheda di rilevazione finalizzata a raccogliere dal territorio indicazioni e orientamenti circa le priorità più urgenti e rilevanti e a individuare gli interventi più significativi e strategici compatibili con le risorse finanziarie disponibili per il settennio 2021-2027.



A maggio 2021 i risultati sono stati illustrati al Comitato di sorveglianza dello stato di preparazione del programma e nell'aprile 2022 la Giunta lo ha adottato preliminarmente. L'assessore regionale ha ribadito che il 27% delle risorse - 102 milioni di euro - sono state destinate alle vulnerabilità della famiglia e all'inclusione sociale per contrastare le disuguaglianze e le situazioni di marginalità.



Il 75% delle risorse della nuova programmazione - circa 280 milioni di euro - è stata assorbita da "Apprendiamo & Lavoriamo in FVG", il piano innovativo per la formazione permanente degli adulti che nei prossimi anni affiancherà le politiche regionali dedicate a queste tematiche. ARC/EP/ma