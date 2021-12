Occupazione: Zilli, 20 mln su Fesr per progetti di crescita

Udine, 21 dic - L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha presentato nel corso dell'ultima seduta di Giunta lo schema di disegno di legge con cui vengono proposte modifiche alla legge regionale 14/2015 per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Fesr 2014 - 2020 e il Programma Regionale Fesr 2021 - 2027.



"Si tratta di un provvedimento - ha spiegato Zilli - che ha lo scopo di mettere a disposizione ulteriori risorse per dare risposta ai progetti presentati dalle Direzioni centrali e dal Partenariato territoriale, che non risultano finanziabili nell'ambito del Programma per carenza di risorse o di alcuni requisiti ma che per l'Amministrazione regionale risultano strategici e meritevoli di essere realizzati. Dopo una prima valutazione di ammissibilità, la Giunta regionale, previa consultazione della competente commissione consiliare, individuerà i progetti da ammettere a finanziamento, che daranno ulteriore spinta alla crescita del territorio regionale. Con la proposta di legge prevediamo un primo stanziamento di 20 milioni, rifinanziabile con successive leggi finanziarie o variazioni di bilancio regionale".



Il disegno di legge prevede inoltre l'introduzione di alcune disposizioni attuative dei programmi regionali cofinanziati dal Fesr.



La prima indicazione definisce la gestione dei ritiri e dei mancati recuperi per crediti di modico valore per operazioni finanziate nell'ambito dei Programmi cofinanziati dal Fesr, che a seguito di particolari condizioni/non conformità non imputabili al beneficiario non risultano rendicontabili all'Unione Europea. Per i recuperi, inoltre, non attribuibili ai beneficiari, la relativa copertura viene garantita con le risorse regionali aggiuntive previste per ciascun Programma. La seconda disposizione specifica che le risorse in anticipazione già assegnate per l'avvio del Programma regionale 21/27 sono utilizzabili nell'ambito della gestione semplificata "fuoribilancio" già prevista per il Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020.



