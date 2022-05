Omnibus: approvati art. tecnici per settore agroalimentare e forestale

Trieste, 24 mag - In merito alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la Giunta ha proposto l'inserimento nel disegno di legge Omnibus in corso di esame da parte del Consiglio regionale alcuni articoli di natura tecnica che, oltre ad effettuare gli adeguamenti richiesti dal Governo, consentiranno, una volta approvato l'intero ddl, di velocizzare alcune azioni di pagamento e la realizzazione di progetti comunitari.È in sintesi quanto dichiarato dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna dopo l'approvazione da parte dell'Aula degli articoli di sua competenza del disegno di legge "Disposizioni in materia di finanze, relazioni internazionali, biodiversità, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, animali di affezione e salute (Legge regionale multisettoriale 2022)".L'assessore ha inoltre evidenziato che, in merito agli articoli approvati, sono stati inseriti su iniziativa del Consiglio, anche due maxi emendamenti relativi alla caccia e alla pesca, che sono risultati compatibili con il quadro normativo e regolamentare del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di due proposte organizzate che hanno goduto di vasto consenso all'interno della maggioranza e di conseguenza l'Esecutivo le ha supportate, evidenziando però come non ci siano più i tempi tecnici per ulteriori discussioni in materia. ARC/MA/gg