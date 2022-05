Omnibus: estensione mandati sindaci sotto 5mila e mille abitanti

Prevista la redazione di una lista di professionisti per la redazione dei progetti degli enti locali per il Pnrr



Trieste, 25 mag - Estensione dei mandati per i sindaci dei Comuni sotto i 5 mila e i mille abitanti nonché la redazione di un elenco dei professionisti a cui gli enti locali possono attingere per la redazione dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono i due principali argomenti che interessano la parte riguardante il disegno di legge Omnibus di competenza dell'assessore regionale alle Autonomie locali, in corso di discussione in Aula a Trieste.



Per quanto riguarda il primo tema, è stata approvata l'estensione fino a tre mandati a favore dei sindaci che amministrano Comuni sotto i 5 mila abitanti. A ciò si aggiunge un subemendamento presentato dai gruppi di maggioranza al quale la Giunta ha dato parere favorevole riguardante la possibilità di estendere illimitatamente i mandati per i primi cittadini nei Comuni che hanno meno di mille abitanti.



Sul secondo punto che caratterizza il capo V del disegno di legge Omnibus, è previsto che l'Amministrazione regionale rediga un elenco di professionisti da mettere a disposizione degli enti locali, al quale i Comuni potranno attingere per mettere in campo gli investimenti riguardanti il Pnrr. ARC/AL/ma