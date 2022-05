Omnibus: procedure snelle accelerano obiettivi transizione ecologica

Udine, 26 mag - Il Friuli Venezia Giulia punta convinto verso la transizione energetica e la rivoluzione green: a questo mirano le norme di snellimento e semplificazione contenute all'interno del disegno di legge 165 multisettoriale 2022 (Omnibus) approvate stamattina in Aula in materia di ambiente ed energia.



Ne è convinto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia che oggi ha sostanzialmente ribadito la posizione già espressa durante i lavori della commissione consiliare che aveva sottoposto ad un primo vaglio le proposte dell'Esecutivo.



L'accelerazione verso la produzione di energia sostenibile è impressa, tra l'altro, dalla previsione di poter procedere al ripristino ambientale di aree estrattive esaurite anche attraverso l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica.



Anche in materia di assetto idrogeologico, vengono semplificati alcuni iter burocratici escludendo la necessità di sottoporre a screening di Valutazione d'impatto ambientale quegli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua che prevedono la movimentazione fino a 15mila metri cubi di ghiaia. La norma inoltre riapre, per quindici giorni a partire dalla pubblicazione della legge sul Bur, i termini del bando per la presentazione delle richieste di contributo da parte delle aziende e delle società sportive e culturali che intendono realizzare eventi ecosostenibili.



Introdotti elementi di innovazione informatica e snellimento delle procedure anche con riferimento alle norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in regione e di promozione della mobilità individuale ecologica e del suo sviluppo. ARC/SSA/pph