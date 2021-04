Omnibus: Roberti, Comuni potranno usare ora risorse 2020 non spese

I fondi sono quelli attestati agli Enti locali lo scorso anno per compensare la diminuzione del gettito a causa del Covid-19



Trieste, 20 apr - "Le risorse attestate ai Comuni per compensare la diminuzione del gettito Tari, Cosap e Tosap nel corso del 2020 ma che in fase di rendicontazione non sono state utilizzate, potranno essere spese per le stesse finalità o per altri scopi sempre concernenti l'emergenza Covid-19 nel 2021, senza l'obbligo di restituzione alla Regione".



Lo ha affermato oggi durante la seduta della V Commissione consiliare, l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, illustrando due emendamenti (articoli 31 bis e 37 bis) relativi al disegno di legge 130 Omnibus. La commissione consiliare ha approvato a maggioranza gli articoli dal 30 al 39 del ddl 130 di propria competenza ad eccezione dell'articolo 37 bis che verrà approfondito in Aula.



Nel dettaglio l'emendamento all'articolo 31 bis riguarda i fondi Tari, Cosap e Tosap stanziati lo scorso anno. "Si vuole dare la possibilità ai Comuni di utilizzare nel 2021 le risorse, non spese, riguardanti la diminuzione del gettito dei tributi comunali del 2020, in analogia a quanto sta facendo lo Stato - ha spiegato Roberti -. Tali risorse quindi non dovranno essere restituite alla Regione".



Con l'emendamento 37 bis relativo alla valorizzazione e alla promozione di sagre, feste locali e tradizionali si vuole invece dare un contributo una tantum alle associazioni che organizzano tali eventi per coprire i costi strutturali sostenuti, con un importo pari a 1.500 euro per ciascun richiedente.



"La finalità della norma è quella di coprire i costi, quali il mantenimento di gestione degli impianti, che gli organizzatori devono sostenere in ogni caso, indipendentemente dallo svolgimento dell'evento - ha precisato Roberti -. Vista la richiesta di chiarimenti emersa in commissione, l'articolo verrà sottoposto all'esame dell'Aula nella prossima seduta del Consiglio regionale". ARC/LP/ma