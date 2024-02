Onorificenze Quirinale: Fedriga, orgoglio Fvg per Bevilacqua e Pilato

Udine, 24 feb - "La Regione è orgogliosa dell'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana che il Presidente Mattarella ha assegnato a Lucia Bevilacqua e Salvatore Pilato. È grazie a un tessuto sociale composto da persone come loro, attive a favore dell'inclusione e del volontariato, che un territorio può dirsi veramente ricco".Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando il riconoscimento del Quirinale alla coppia che gestisce la cooperativa La Melagrana di Prosecco che si occupa di fornire ai ragazzi diversamente abili competenze per l'inserimento nel mondo del lavoro.L'onorificienza è stata assegnata per "il loro impegno volto ad offrire opportunità di lavoro e di inclusione sociale a persone diversamente abili". ARC/EP/ma