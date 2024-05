Onorificenze:Regione a consegna Stelle merito del Lavoro in Prefettura

Trieste, 1 mag - L'importante onorificenza tributata oggi non è solo il coronamento di una carriera ma anche un' importante testimonianza per le future generazioni dei valori del lavoro.



È il concetto che l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente ha trasmesso in sintesi alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro in Prefettura a Trieste a cui ha partecipato in rappresentanza del presidente della Regione.



In un mondo del lavoro che cambia con estrema velocità, l'assessore ha voluto rimarcare l'importanza e la centralità del valore dell'uomo, fattore che resterà sempre insostituibile. ARC/EP/pph