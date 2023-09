Oscar Green: Zannier, premio ricorda che agricoltura è innovare sempre

L'assessore alle premiazioni dei giovani imprenditori di Coldiretti a Udine Udine, 8 set - "L'Oscar Green è un'iniziativa importante perché valorizza due caratteristiche che dovrebbero essere tenute in grande considerazione da tutti: l'innovazione e la presenza dei giovani in agricoltura. Premiare la base di giovani del mondo agricolo che fa dell'innovazione la sua prospettiva, raggiungendo obiettivi di eccellenza, è quanto mai importante perché grazie alla loro energia il settore primario si attrezza per affrontare il continuo mutamento di scenario e di mercato, restando al passo con i tempi". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Risorse agricole Stefano Zannier alla cerimonia di premiazione dell'Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'agricoltura. "I giovani partono spesso dalla tradizione e non la rinnegano, anzi sanno coniugarla al meglio con l'innovazione, che è un tratto essenziale del settore primario e questo premio ce lo ricorda giustamente" ha aggiunto l'assessore, ringraziando il nuovo delegato regionale Giovani Impresa Mattia Pavan e l'intero rinnovato consiglio di Coldiretti Fvg. "Credo che il rapporto che la Regione ha con Coldiretti potrà solo che migliorare ancora" ha commentato Zannier. L'assessore ha premiato - assieme al sindaco Alberto Felice De Toni, al presidente regionale Coldiretti Martin Figelj e al direttore Cesare Magalini nella cornice dei Friuli Doc sotto la Loggia del Lionello - Chiara Spigarelli, vincitrice della categoria "Energie per il futuro e Sostenibilità" che con la sua azienda di Pagnacco ha presentato il progetto basato sulla circolarità "Dalla lana nascono i fior". Gli altri vincitori sono per la categoria "Fare filiera" la Cooperativa Friulana Nocciole, che riunisce circa una ventina di produttori a Chions, con il progetto "Al nòcciolo del nocciòlo"; per la categoria "Impresa Digitale" l'azienda agricola Danielis Andrea di Santa Maria la Longa con il progetto "Pomodori fuori suolo contro lo spreco d'acqua"; per la categoria "Custodi d'Italia" l'Azienda agricola Podversic Damijan di Gorizia con il progetto "Custodiamo il Calvario"; per la categoria "Campagna Amica", che premia quei progetti che valorizzano i prodotti italiani su scala locale, nazionale e nei mercati esteri, la società agricola Natura Amica di Latisana con il progetto "Gengis Khan". Infine, per la categoria "Coltiviamo solidarietà" ha vinto con il progetto "L'albero racconta" l'azienda agricola Nettare e Ambrosia di Cordenons. ARC/EP/ma