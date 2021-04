Ospedali: Riccardi, a breve bando per servizio ristorazione

Palmanova, 28 apr - "Tutti condividiamo che le proroghe per la gestione del servizio di ristorazione ospedaliera sono state troppe, ma questo è l'unico istituto consentito fino ad un nuovo contratto. La gara partirà a giorni e prima che venga stipulato il nuovo contratto sarà necessario ancora un semestre".



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi rispondendo oggi in Aula ad una interrogazione in cui si chiedevano indicazioni sullo stato di predisposizione del capitolato e del bando di gara per il servizio di ristorazione ospedaliera in regione.



"In più occasioni - ha detto Riccardi a margine dei lavori di Consiglio - è stato spiegato al proponente dell'interrogazione che la gara partirà a giorni e che il suo esito ha bisogno di tempi specifici dettati dalla procedura pubblica. Pertanto, nel frattempo, l'unica cosa che possiamo fare è concedere la proroga. Quest'ultima si rende necessaria fino all'aggiudicazione della nuova gara e alla stipula dei contratti con l'effettiva partenza del servizio. Entro pochi giorni partirà l'iter dell'appalto, ma credo sia consapevolezza di tutti che fra emissione del bando, tempi da lasciare alle aziende per rispondere e partecipare, valutazione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto di una gara di tale portata è necessario almeno un semestre".



"Se invece c'è qualcuno che, nonostante queste indicazioni tecniche, ha in tasca soluzioni immediatamente applicabili - conclude Riccardi - me le fornisca perché sono pronto a considerarle. Altrimenti si sta facendo solo della propaganda". ARC/AL/pph