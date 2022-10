Ottogalli: Roberti, l'estremo saluto a un uomo delle istituzioni

L'assessore ha partecipato alle esequie dell'alto ufficiale



Trieste, 28 ott - "Un uomo delle istituzioni, il cui valore professionale in tanti anni di servizio per la Nazione non è solo dimostrato dagli innumerevoli attestati al merito conseguiti nel corso della sua carriera, ma anche dalle qualità umane che ne hanno contraddistinto l'operato dagli inizi fino al raggiungimento dei più alti comandi delle nostre Forze armate".



Lo ha detto oggi ad Aquileia l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine delle esequie del generale di Corpo d'Armata Gianfranco Ottogalli, già Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano dal 2001 al 2003.



Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, il lungo e prestigioso curriculum del generale Ottogalli, nativo di Sant'Antonio di Fiumicello, rappresenta il percorso di un ufficiale che ha assolto al meglio la sua funzione di difensore della Patria e della democrazia.



Roberti ha infine sottolineato l'attaccamento che l'alto ufficiale aveva nei confronti del territorio di Aquileia, per il quale si è sempre speso anche collaborando con le istituzioni locali. ARC/GG/ma