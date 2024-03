Pa: Callari, ok Programma acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026

Udine, 24 mar - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, ha approvato il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026 dell'Amministrazione regionale. "Il provvedimento di oggi costituisce l'atto finale di un'attività iniziata lo scorso settembre con il piano dei fabbisogni a cura del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato - ha spiegato Callari -; un'attività che ha consentito di comunicare al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, nei termini previsti, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi dell'Amministrazione regionale superiori al milione di euro e, sulla base dei dati raccolti, ha condotto all'approvazione del Piano dell'attività della Centrale unica di committenza-soggetto aggregatore regionale (Cuc-Sa) per le annualità 2024-2025". "Nello specifico - ha chiarito l'esponente della Giunta Fedriga - si tratta di una programmazione la cui finalità è quella di rendere conoscibile l'impiego delle risorse pubbliche assegnate alle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, assicurando al contempo la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa". Il programma rende noto, infatti, agli operatori economici quali saranno le iniziative che verranno messe a bando, esplicitando in maniera ancora più chiara ed analitica i dati finanziari del Bilancio finanziario gestionale (Bfg), cui il programma triennale è strettamente correlato. La metodologia utilizzata per tutto il ciclo della programmazione, a partire dalla raccolta dei fabbisogni, finalizzata alla definizione dei contenuti del piano della Cuc-Sa, fino all'adozione del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026 è stata supportata dalla piattaforma di eProcurement denominata eAppaltiFVG. Il Servizio centrale unica di committenza e provveditorato ha svolto in questa circostanza il ruolo di coordinamento delle proposte da inserire nel programma in oggetto, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici. Il quadro delle risorse per la realizzazione del programma ammonta a 98.438.861,47 euro suddivisi nelle tre annualità: 25.507.556,01 nella prima, 43.410.345,72 nella seconda e 29.520,959,84 nella terza. ARC/LP/pph