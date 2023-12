Pac 23-27: Zannier, ok bandi 54,5mln per misure Sra "Ambiente e clima"

A breve la pubblicazione degli avvisi. Domande entro il 15 maggio 2024



Pordenone, 7 dic - Via libera della Giunta regionale a tre bandi in tema di agricoltura che, una volta pubblicati, metteranno a disposizione di quanti operano nel comparto la cifra di 54,5 milioni di euro con i quali dare vita ad una serie di interventi in materia di ambiente e clima. Lo ha stabilito l'Esecutivo nel corso della seduta odierna approvando, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier una apposita delibera.



Tre le tre categorie di bandi che hanno ricevuto il via libera della Giunta; la prima riguarda gli impegni in materia di ambiente, clima e gestione mentre il secondo concerne il sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna. Infine, il terzo ambito è quello che riguarda il pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole soggette ai vincoli Natura 2000. I bandi, predisposti dall'autorità di gestione regionale, rientrano nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027.



"L'obiettivo degli interventi - spiega l'assessore regionale Stefano Zannier - è quello di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere l'energia sostenibile, favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria. Inoltre i bandi metteranno a disposizione risorse per arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi eco sistemici e preservare gli habitat e i paesaggi ma anche migliorare la risposta dell'agricoltura alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute".



I beneficiari che potranno presentare la domanda sul portale dell'Organismo pagatore regionale entro il 15 maggio 2024 sono soprattutto agricoltori singoli o associati e enti pubblici gestori di aziende agricole. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno o pagamento presentate, decorreranno a partire dal 1 gennaio 2024 e avranno una durata di 5 anni. A seguito dell'approvazione odierna dei bandi, la loro pubblicazione è prevista entro pochi giorni. ARC/AL/gg