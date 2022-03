Para Swimming World Series: Fedriga, valori sport vincono sempre

Il governatore ha premiato gli atleti di nuoto paralimpico nella prima giornata della competizione Lignano Sabbiadoro, 11 mar - "L'impegno, la costanza, la sana competizione e la capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta rendono lo sport metafora di vita, e Para Swinning World Series di questi valori ne è alfiere". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenuto questo pomeriggio alle premiazioni della tappa italiana delle Para Swimming World Series nel Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro dove la competizione ha preso il via ufficialmente oggi per concludersi domenica 13 marzo 2022. Nel suo intervento il governatore ha ringraziato gli organizzatori e ha lodato gli atleti per il loro impegno e il loro entusiasmo, portando a esempio la manifestazione, di livello internazionale, come momento costruttivo di confronto. "Un incontro agonistico - ha detto - che diventa simbolo in questi gravi momenti che vive l'Europa e il mondo intero per la guerra in Ucraina". Fedriga ha quindi premiato gli atleti sul podio. Con lui il presidente della Federazione italiana nuoto paralimpico, Roberto Valori, il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto e il presidente del comitato organizzatore, Daniele Zotti. La tappa delle Para Swimming World Series che oggi ha toccato la località balneare friulana vede iscritti circa 400 atleti provenienti da 38 nazioni. La rappresentativa più numerosa è quella italiana, con 54 nuotatori, seguita dal Brasile (41) e dal Messico (18). Solo Berlino, dove la competizione si disputerà il prossimo aprile, conterà un maggior numero di partecipanti. Assenti forzate l'Ucraina, che ha rinunciato a presenziare, Russia e Bielorussia, fermate dagli organizzatori in conformità alle indicazioni del Comitato paralimpico internazionale. La piscina olimpica coperta del Bella Italia Efa Village è ormai tappa fissa per le World Series, coi padroni di casa azzurri impegnati a difendere i 13 ori conquistati nell'edizione 2021, con un occhio particolare al campione paralimpico Antonio Fantin, il quale proprio in questa piscina ha iniziato il suo percorso di nuotatore. Insieme a lui scenderanno in acqua le medaglie d'oro di Tokyo Simone Barlaam, Francesco Bocciardo, Carlotta Gilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi e, tra gli stranieri, osservati speciali del commissario tecnico azzurro Riccardo Vernole, Phelipe Rodrigues, Talisson Glock e Nelson Crispin, avversari diretti il primo di Raimondi i secondi di Fantin, Mark Malyar, Liesette Bruinsma. ARC/PT/gg