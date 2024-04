Paracycling: Regione sostiene Word Cup Maniago, esempio sport e valori

Udine, 20 apr - La Word Cup Maniago è un momento di condivisione e sensibilizzazione sull'importanza dello sport, fondamentale strumento di inclusione sociale nonché di promozione culturale e turistica ed è testimonianza della vitalità della comunità Maniaghese e dell'intero Pordenonese, la cui capacità di fare squadra è la sua vera ricchezza.In sintesi è questo il messaggio che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari ha lanciato in occasione del lancio della manifestazione sportiva a cui ha partecipato un numerosissimo pubblico, autorità, associazionismo locale e atleti con accompagnatori.Dopo il successo delle edizioni 2015, 2017 e del 2023 e i Mondiali del 2018, Maniago si prepara di nuovo ad accogliere gli straordinari atleti del paraciclismo.Dal 16 al 19 Maggio la Città delle Coltellerie ospiterà l'unica tappa italiana di Coppa del Mondo di Paraciclismo su strada - Trofeo Mauro Valentini con più di 40 nazioni rappresentate e circa 650 atleti percorreranno uno spettacolare percorso.L'esponente della Regione ha voluto segnalare in particolare la sinergia che si è attivata tra le componenti della società civile locale, in primis esponenti del Terzo Settore e delle scuole, fucina di giovani e il dovere della Regione nel sostenere simili occasioni e supportare le eccellenze sportive.A essere premiate infatti - è stato evidenziato - sono persone che con le loro azioni dimostrano come mettendoci il cuore ogni ostacolo sia superabile: un esempio di vita, un vero di motivo di orgoglio per tutti i loro concittadini. ARC/EP/pph