Parchi tecnologici: Zilli-Rosolen, riorganizzazione favorisce Fvg

Approvato il bilancio del Consorzio innova Fvg



Trieste, 31 mag - "Siamo di fronte a un momento importante di passaggio che darà il via a un vero e proprio rilancio delle imprese e le attività della montagna friulana. La fusione che sarà operativa entro la fine di giugno, assieme alla collaborazione con Carnia Industrial Park, perfezionerà un cambio di passo affinché l'hub diventi luogo di effettivo scambio e confronto tra pubblico e privato con il fine di dare spinta al territorio montano. Sarà importante anche a fronte della ricaduta finanziaria che potrà arrivare sia da parte regionale sia dal Pnrr, che ha particolare attenzione verso i territori periferici".



È questo il commento degli assessori regionali alle Finanze e alla Ricerca, Barbara Zilli e Alessia Rosolen, al termine dell'assemblea annuale del Consorzio innova Fvg, durante la quale è stato approvato il Bilancio di esercizio 2020 dell'ente, che registra un passivo di 397.119 euro per effetto delle operazioni finanziari in corso con la riorganizzazione dei parchi scientifici tecnologici della nostra regione. L'atto costituirà la base per l'elaborazione della perizia di stima relativa agli adempimenti connessi al conferimento del ramo d'azienda del Consorzio dedicato alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo.



L'operazione si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei parchi scientifici tecnologici che ha già visto concretizzarsi il trasferimento del ramo del Consorzio Innova dedicato ai 'Servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione' all'interno di Friuli Innovazione. "In questo modo si crea una vetrina per tutto il territorio - hanno spiegato gli assessori -. Alla fine di questo percorso di chiusura e ripartenza avremo gettato le basi per una cabina di regia che guardi decisamente al futuro". ARC/MA/ep