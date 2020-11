Parco del Mare: Fedriga-Roberti, pandemia non ferma sviluppo del Fvg

Trieste, 20 nov - "Proprio in fasi drammatiche come quella che stiamo vivendo per la situazione dovuta alla pandemia è il momento di non fermarsi e anzi di crederci e di guardare al futuro e alla creazione di nuove occasioni di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia: ecco perché il progetto del Parco del Mare ha il supporto della Regione". È il punto saliente del videomessaggio che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha inviato alla presentazione, che si è tenuta oggi nella sede della Camera di commercio della Venezia Giulia, del progetto del Parco del Mare, con l'illustrazione generale del rendering e delle caratteristiche generali dell'opera, di cui si prevede la realizzazione entro la primavera del 2024. A rappresentare nella Sala Maggiore l'istituzione regionale l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. "Il lockdown a marzo scorso - ha spiegato Roberti - ha causato un doppio rammarico perché la città di Trieste stava vivendo una grande fase di sviluppo. Ma quelle potenzialità non sono cambiate e quando la mascherina che indossiamo sarà solo un brutto ricordo le sfide di sviluppo che oggi stiamo cogliendo ci permetteranno di guardare di nuovo a un futuro di crescita". "Il progetto del Parco del Mare vive oggi una giornata significativa - ha osservato Fedriga - e offre l'immagine di un Friuli Venezia Giulia che crede nelle sue potenzialità". "Accanto alle misure concrete di sostegno che la Regione offre nel presente alle imprese colpite dalla pandemia e che saranno accresciute nell'imminente legge di stabilità - hanno osservato Fedriga e Roberti - dobbiamo continuare a guardare avanti e a supportare iniziative come il Parco del Mare, progetto che si presenta come un'opportunità di sviluppo economico e di rigenerazione di un'area fondamentale di Trieste e che oggi è reso possibile dal coinvolgimento dei privati e dal lavoro in sintonia di tutte le istituzioni". ARC/PPH/ma