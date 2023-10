Parco del Rivellino: Zilli, cornice perfetta per eventi sportivi

L'assessore alla prima giornata del Giro d'Italia di ciclocross Osoppo, 7 ott - "Il Parco del Rivellino di Osoppo, che presto diventerà di proprietà del Comune e potrà essere messo a disposizione dell'intero territorio pedemontano per svolgere grandi manifestazioni, si riconferma teatro perfetto per eventi sportivi e in questo caso la Regione è particolarmente felice di partecipare perché questo appuntamento investe sui ragazzi. L'Amministrazione regionale è sempre a fianco di iniziative a supporto dello sport in generale, ma tutte le risorse a favore della crescita dei settori giovanili in particolare sono investite benissimo". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli alle premiazioni della prima delle due giornate della seconda tappa del Giro d'Italia Ciclocross, da cinque anni organizzato dal Jam's Bike Team Buja, il vivaio che ha cresciuto il campione Johnatan Milan, assieme all'Asd Romano Scotti. Dopo la tappa inaugurale a Tarvisio la sfida a livello internazionale si è spostata ad Osoppo, ai piedi del forte napoleonico, per la tappa dei quattro comuni: San Daniele, Buja, Gemona e, appunto, Osoppo. Oggi era la giornata dedicata ai settori giovanili, con circa 250 tra bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, domani si disputerà la gara C1 internazionale per le categorie agonisti (juniores, under 23 ed elite) con circa 600 atleti in pista. Zilli ha rivolto il suo ringraziamento a "organizzatori e volontari che con la vostra competenza ed energia permettete che le gare si svolgano sempre nella massima sicurezza e ai genitori che sacrificano tempo per la crescita sportiva dei loro ragazzi", intervenendo assieme al sindaco di Osoppo Luigino Bottoni, ai rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte e a Davide Specogna, vicepresidente regionale della Fci, a Marco Zontone e Gessica Baldassa, cofondatore e presidente della Jam's e a Fausto Scotti, ex ct della nazionale di ciclocross. ARC/EP/ma