Parità di genere: Zilli, grandi passi avanti per donne in politica

Zugliano, 2 dic - "La presenza delle donne in politica è una storia di grandi successi. Oggi si trovano strade e porte aperte, se si mette a frutto la competenza e la serietà: avere l'onore di essere amministratore oggi è un impegno, che va affrontato con consapevolezza e passione. Sono stati fatti grandi passi avanti negli ultimi anni". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta ieri alla tavola rotonda organizzata dal Centro Balducci di Zugliano che ha promosso un dibattito a partire dall'ultimo libro della giornalista Fabiana Martini intitolato "Il governo delle donne. Viaggio tra le amministratrici locali italiane" che è stato occasione per mettere a confronto l'esperienza di Zilli con quella di Ilaria Dal Zovo, consigliere regionale, Manuela Celotti sindaco di Treppo Grande, la stessa Martini, già vice sindaco a Trieste, con la moderazione di Anna Piuzzi. "In politica non ho mai sentito il peso di essere donna. La società sta cambiando in meglio rispetto al passato e la collaborazione familiare è un dato di fatto, perché senza gioco di squadra diventa tutto più difficile, soprattutto quando ci sono dei figli da seguire. Questo è un concetto che vale, però, non solo per le donne e mamme impegnate in politica, come nel lavoro, ma anche per i mariti e i papà. Un segnale importante in questo senso è arrivato chiaro dall'elezione di Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio, una donna di origini umili, con una storia personale difficile alle spalle, che si è impegnata fortemente e ha ottenuto con volontà un obiettivo importante, storico, come quello di essere oggi la prima premier donna in Italia" ha evidenziato Zilli che poi ha spostato la riflessione sulla situazione in Regione dove, ha sottolineato, ci sono figure femminili importanti, per esempio, alla guida di Friulia o alla guida di molti Comuni del territorio. "Valorizzare le politiche a favore della famiglia - ha aggiunto Zilli - è la vera chiave per fare in modo che il Friuli Venezia Giulia possa togliersi la maglia nera d'Italia per numero di nascite. Credo che sostenere la natalità e le politiche di conciliazione sia il vero modo per realizzare la parità di genere. Per questo, le politiche della giunta Fedriga sono state fin da subito indirizzate alla centralità della famiglia, con l'aumento del limite Isee per l'accesso ai servizi, la previsione dell'asilo nido gratuito dal secondo figlio in poi. Servono politiche che investano sulla famiglia come a un valore della società e serve un'alleanza tra le donne, che devono essere le prime a volersi impegnare nel campo politico, come nel lavoro", ha concluso Zilli. ARC/SSA/al