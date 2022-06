Partecipate: Zilli, bilancio Fvg Strade è frutto gestione virtuosa

Trieste, 23 giu - "I dati del bilancio di Friuli Venezia Giulia Strade dimostrano ancora una volta la solidità della società in house della Regione. La gestione sempre più virtuosa e dinamica delle nostre aziende pubbliche ci permette di garantire quei risultati che in passato non si riusciva a raggiungere. Per tutto questo un plauso da parte dell'Amministrazione regionale va certamente ai vertici di questa importante realtà".

Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, durante l'assemblea in videoconferenza di Fvg Strade, la società che gestisce in modo integrato circa 3.200 chilometri di strade statali, regionali ed ex provinciali oggi di proprietà della Regione.

Nel corso della seduta è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2021 che ha segnato un utile d'esercizio di 396.131 euro.

Durante la riunione sono stati nominati anche i nuovi componenti del Collegio sindacale: il presidente Daniela Kisling, i sindaci effettivi Lorenzo Vena e Nicola Cicchitti - quest'ultimo l'unico a essere confermato - e quelli supplenti Alex Tosatto e Piergiorgio Strizzolo.

"L'assemblea di questa importante realtà è inoltre l'occasione perfetta - ha sottolineato Zilli - per ringraziare i componenti del precedente Collegio sindacale per l'ottimo lavoro fatto in questi anni e per la continua collaborazione e professionalità dimostrata".

"Sono certa - ha concluso l'assessore - che il presidente Giuliano Castenetto e ai sindaci Francesca Laudicina, Vincenzo Cuccurese e Tjaša Svara sapranno portare la loro grande competenza anche nelle future esperienze professionali". ARC/RT/gg