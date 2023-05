Partecipate: Zilli, con ok a bilancio Fvg Plus è pienamente operativa

Udine, 29 mag - "L'approvazione del primo bilancio di Fvg Plus apre la strada alla piena operatività della società. Il piano industriale prevede il rafforzamento delle attività a vantaggio del tessuto produttivo regionale, dando attuazione alla volontà dell'Amministrazione regionale che ha identificato in Fvg Plus lo strumento idoneo ad offrire strumenti per il sostegno concreto alle Piccole e medie imprese". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Fvg Plus S.p.A, convocata dall'amministratore unico Francesco Clarotti presso la presso la sede sociale, nel palazzo della Regione a Udine. Il bilancio dell'esercizio 2022, che ha ricevuto i pareri favorevoli espressi dal Collegio sindacale e dalla Società incaricata della revisione legale, rappresenta il primo documento contabile per la società, costituita nel mese di luglio 2022. Il primo esercizio sociale quindi è limitato a soli sei mesi ed è relativo ad una società ancora in fase di start up. L'assessore ha ricordato che la Regione vuole fare in modo che la nuova società "in house" serva concretamente al tessuto produttivo, offrendo risposte alle Piccole e medie imprese (Pmi), ponendosi come braccio operativo a sostegno del credito della gestione di strumenti di sviluppo a beneficio di imprese e privati. Attualmente Fvg Plus si avvale della professionalità di 8 dipendenti, dal 1 marzo di quest'anno ha assunto il ruolo di segreteria unica dei fondi di rotazione, fornendo quindi un supporto amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, che è il responsabile dell'amministrazione delle risorse e della deliberazione degli interventi. La società sta lavorando per dotarsi di ulteriori strumenti necessari al fine di mettere a disposizione le proprie capacità di gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore delle imprese, delle Pmi e delle start up innovative, nonché di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. ARC/EP/al