Partecipate: Zilli, Data center Palmanova importante investimento

Udine, 13 dic - "L'investimento a favore del Data center di Palmanova è un'ulteriore conferma della strategicità assegnata dall'Amministrazione regionale alla società informatica in house nell'ottica di un continuo aggiornamento della sicurezza e affidabilità delle infrastrutture digitali delle quali fruiscono oltre che la Regione anche il sistema degli enti locali e quello sanitario". Lo afferma l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a seguito dell'assemblea di Insiel nella quale è stato espresso da parte della Regione parere favorevole all'approvazione dell'integrazione al Piano industriale 2023-2025 per quanto concerne il nuovo data center, ritenuto un investimento strategico. Il parere positivo all'aggiornamento presentato dalla società era propedeutico all'aumento di capitale di 15 milioni di euro previsto dall'amministrazione regionale per realizzare il Data center, sviluppato secondo il paradigma cloud. La realizzazione di un nuovo data center all'interno del campus della Protezione civile di Palmanova, oltre ad essere in linea con tutti i requisiti AgID rispetterà tutte le design best practices e i requisiti previsti dalle certificazioni di ambito, rendendolo di fatto riferimento per le Pa italiane. Molte di queste caratteristiche sono state peraltro ereditate da AgID e proposte come requisiti obbligatori per i data center da mantenere e sviluppare. ARC/EP/ma