Partecipate: Zilli, Elettra-Sincrotrone strategico per ricerca in Fvg

Regione approva il bilancio d'esercizio 2022 Udine, 18 mag - "Elettra-Sincrotrone si conferma riferimento strategico nell'attività di ricerca svolta in Friuli Venezia Giulia con un bilancio solido che ne sostiene il ruolo quale centro di ricerca internazionale multidisciplinare specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e nelle sue applicazioni nella scienza dei materiali. Una delle eccellenze della nostra regione che contribuisce a rafforzarne la capacità attrattiva e il prestigio internazionale". Queste le parole dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli che ha confermato "la profonda stima che l'Amministrazione regionale ripone nelle competenze scientifiche di questa società di interesse nazionale e di fama internazionale" in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci di Elettra - Sincrotrone Trieste Scpa riunita a Trieste per deliberare sull'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. In merito al progetto di bilancio, che espone un risultato di esercizio positivo pari a 227.638 euro, Zilli ha espresso il parere favorevole della Regione alla sua approvazione. La Regione detiene il 37,63% del capitale sociale. Socio di maggioranza è il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con il 53,7%; detengono quote anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche (4,85%) e Invitalia Partecipazione Spa (3,82%). ARC/SSA/pph