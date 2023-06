Partecipate:Zilli, Friuli Innovazione punta a crescere e sostiene Pmi

Udine, 5 giu - "Friuli Innovazione merita un plauso per l'attività svolta nel 2022. L'anno scorso il percorso avviato sembrava difficile, ma i risultati a cui assistiamo oggi dimostrano che sono state instaurate nuove relazioni, che la partnership pubblica si è rafforzata e che c'è un'attenzione comune a un territorio con molte potenzialità inespresse. La sfida all'innovazione che le imprese ci chiedono di sostenere è importante, ringrazio gli amministratori e i collaboratori dell'ente per il lavoro svolto". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'assemblea ordinaria dei soci della società consortile a responsabilità limitata Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, in cui la Regione detiene una quota pari al 30,84% del capitale. Il restante capitale è detenuto da Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pordenone-Udine, Confindustria Udine, Comune di Udine e Area Science Park. L'assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che registra un valore della produzione di 2,7 milioni in crescita sul 2021 con un utile di oltre 136mila euro, dopo l'applicazione dell'imposta. L'assemblea ha anche approvato il budget 2023 e ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo, nominato il 6 ottobre 2020 e giunto alla naturale scadenza del suo mandato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. Per la Cciaa è stato nominato Stefano Casaleggi, designato anche presidente, d'intesa con la Regione. L'Amministrazione regionale ha anche indicato come consigliere Raffaella Gregoris. Gli altri componenti sono Stefano Ritella per Confindustria, Michela Bacchetti per il Comune di Udine e Filippo Bianco per Area Science Park, che avrà anche il ruolo di amministratore delegato. Zilli ha sottolineato "l'alto profilo tecnico del Consiglio di amministrazione e la scelta favorevole all'organo collegiale". Secondo l'assessore il Cda risponde alla "necessità di garantire un'adeguata presenza di competenze professionali idonee a rappresentare la diversità dei settori e degli interessi che fanno capo ai soggetti che sono parte della compagine sociale, dal settore più strettamente collegato alla ricerca, al settore più specificamente connesso all'attività di impresa, al settore più particolarmente collegato allo sviluppo e alla crescita del territorio nonché al sostegno, più in generale, all'attività di ricerca". Il presidente Stefano Casaleggi, ringraziando per la rinnovata fiducia, ha espresso soddisfazione per l'attività svolta che ha consentito di conciliare due obiettivi: riuscire a portare il bilancio 2022 in utile e contemporaneamente avviare gli investimenti approvati a giugno 2022. Nonostante lo choc energetico i consumi sono stati ridotti così come tutti i costi riferiti alla quota immobiliare. Sul fronte operativo è stato aperto a favore delle Pmi il laboratorio per la stampa 3D - sia a Maniago, dove si lavora sui polimeri, che a Udine, dove si opera sui metalli - raggiungendo oltre 99 aziende. Sono stati inoltre avviati il monitoraggio delle startup regionali e la piattaforma di informazione per la finanza agevolata e di progetto. Per il 2023 si punta a un incremento dei ricavi e del numero dei clienti (sono già state chiuse 29 nuove commesse per l'utilizzo dei laboratori, un'altra trentina sono in trattativa). L'attività punterà sui processi di innovazione, anche da un punto di vista del sostegno alle Pmi nella scelta degli strumenti finanziari per lo sviluppo. ARC/SSA/ma