Partecipate: Zilli, ruolo strategico Fuc confermato da investimenti

Udine, 16 lug - "Il ruolo strategico della società in house Ferrovie Udine Cividale (Fuc) è confermato dagli investimenti resi possibili dai fondi Pnrr (41 milioni di euro) e dai contributi regionali per l'infrastrutturazione. Il bilancio approvato oggi conferma inoltre l'andamento positivo dei servizi svolti per il trasporto pubblico locale e per i collegamenti turistici transfrontalieri, che apportano un valore aggiunto al servizio che Fuc svolge per la città di Cividale del Friuli, patrimonio Unesco e fulcro di storia e cultura". Così l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha commentato i risultati di bilancio della Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l, che oggi in Assemblea ha approvato il bilancio 2023 chiuso con un utile d'esercizio pari a 68.269 euro. L'assemblea ha deliberato di destinare interamente l'utile a riserva straordinaria; oltre al bilancio d'esercizio ha preso in esame i documenti collegati tra cui la relazione del revisore legale dei conti e la relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2023. Nell'attività hanno inciso positivamente il servizio TPL (in attivo per 217.120 euro) e il servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra. (75.501,73 euro). ARC/SSA/al