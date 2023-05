Partecipate: Zilli, Ucit modello di efficienza e competenza

Trieste, 25 mag - "La gestione economica e finanziaria di Ucit continua a rivelarsi un modello nel panorama pubblico di efficienza e impiego di competenze, in vista di una trasformazione strutturale importante che porterà a estendere la mission della società rendendola un punto di riferimento in ambito energetico-ambientale per tutta la regione". L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli è intervenuta così all'odierna assemblea dei soci di Ucit, la società controllata dalla Regione che svolge funzioni di controllo e accertamento di conformità degli impianti termici sul territorio regionale. Il bilancio del 2022, approvato nell'occasione, presenta un utile di 3.216 euro che l'organo amministrativo della società ha proposto di destinare interamente a riserva straordinaria. Tra i numeri in crescita rientra in particolare il dato sul valore della produzione, attestatosi a 806.914 euro, mentre per quanto riguarda l'attività svolta si registra un totale di 4.294 visite ispettive effettuate nel corso dell'anno.



L'assemblea si è soffermata in particolare sul bilancio previsionale del 2023, caratterizzato dalla trasformazione di Ucit srl in Fvg Energia spa come disposto dalla Legge regionale 18 del 29 novembre 2022, con conseguenti sostanziali modifiche in termini di nuove competenze acquisite e di modifiche strutturali. Nel dettaglio, sono stati evidenziati l'aggiornamento del Piano industriale 2023-2025, l'introduzione di un modello di gestione più articolato con la previsione di un rafforzamento della struttura organizzativa e le nuove e ulteriori valutazioni in merito all'adeguatezza degli "strumenti di governo societario" alla luce della trasformazione aziendale.



L'assessore ha ringraziato i vertici e le maestranze per il lavoro sin qui svolto, con l'augurio che "l'impegno e la professionalità profusi siano la base solida per il progetto di ampliamento previsto per l'annata in corso con una nuova mission caratterizzata da sfide sempre più strategiche".