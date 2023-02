Passaporti: Roberti, apertura straordinaria a Pn per i rilasci

Udine, 1° feb - "Per agevolare le pratiche di rilascio dei passaporti, da oggi e fino al 3 febbraio prossimo, l'ufficio passaporti della Questura di Pordenone resterà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. L'apertura straordinaria è rivolta ai cittadini che hanno già ottenuto l'appuntamento, prenotandolo sul portale dedicato, con necessità di anticipare la data del rilascio del documento. Analoghe iniziative verranno realizzate anche nelle prossime settimane e ampia comunicazione è stata diffusa sui mezzi di informazione locale". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, rispondendo a un'interrogazione sul tema, oggi in Aula consiliare, riportando le informazioni della Prefettura di Pordenone "con cui - ha specificato -l'Amministrazione regionale si è interfacciata per ottenere le informazioni in merito ai rilasci dei passaporti". ARC/LP/ma