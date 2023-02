Patrimonio: Callari, 7 mln per prime gare lavori Porto Vecchio a Ts

Emendamento dell'assessore alla legge Omnibus per nuovi uffici regionali Pordenone, 15 feb - "Con l'emendamento approvato si autorizza la spesa di circa 7 milioni di euro per l'anno 2023 destinata all'avvio delle procedure di gara volte a rilanciare l'area di Porto Vecchio di Trieste dove, nei prossimi anni, saranno trasferiti tutti gli uffici regionali operativi che oggi si trovano nel territorio della città di Trieste". Lo ha annunciato questa sera l'assessore regionale al Patrimonio e al demanio Sebastiano Callari illustrando l'emendamento aggiuntivo presentato e approvato nell'ambito della legge Omnibus (la Proposta di legge 179 focalizzata sul tema delle misure per la semplificazione e la crescita economica) in approvazione in Consiglio regionale riunito a oltranza. Un emendamento, come ha precisato l'assessore Callari, di carattere tecnico contabile volto a aumentare le disponibilità finanziare a copertura degli avvisi da disporre per la realizzazione delle future sedi di Porto Vecchio e che consentirà di avviare entro l'anno in corso le prime procedure di gara per la riqualificazione dell'area. "Si è rilevato - ha spiegato l'assessore al Patrimonio - che a seguito dell'acquisto da parte della Regione degli immobili in Porto Vecchio per la realizzazione dei nuovi uffici regionali occorre avviare subito due gare. La prima per l'affidamento degli incarichi di progettazione (di fattibilità tecnica ed economica, compresa la verifica di vulnerabilità sismica) e di direzione lavori e la seconda per l'affidamento dell'incarico di verifica della progettazione". La firma dell'Accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste e per l'insediamento in un'unica sede dei nuovi uffici regionali era stata siglata nel novembre del 2022. ARC/LIS/pph