Patrimonio: Callari, concessione immobili per lezioni in sicurezza

Udine, 7 ago - "La Regione continuerà a concedere a titolo gratuito all'Ente di decentramento regionale (Edr) di Trieste e al Comune di Maniago due immobili di proprietà regionale per consentire agli uffici scolastici di affrontare le particolari esigenze legate al contenimento della pandemia".



Lo comunica l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, dopo l'approvazione da parte della Giunta del Friuli Venezia Giulia della relativa delibera con cui si autorizza fino al 23 luglio 2023 l'utilizzo degli immobili regionali nel Comune di Trieste in piazzale Valmaura al civico 9 e nel Comune di Maniago in via Dante Alighieri, 30.



"Visto il perdurare dell'emergenza Covid-19 e le richieste di proroga dell'Edr di Trieste e dell'amministrazione comunale di Maniago per poter continuare ad utilizzare i locali per ospitare le strutture scolastiche e far fronte alle necessità di distanziamento volte al contenimento del virus - ha chiarito Callari -, la Giunta ne ha autorizzato con la delibera approvata, l'uso degli immobili. In questo modo, la Regione contribuisce ad ottemperare all'interesse pubblico dello svolgimento dell'attività scolastica per quanto possibile in presenza".



Gli oneri di gestione degli spazi messi a disposizione saranno a carico del concessionario. ARC/LP/pph