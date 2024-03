Patrimonio: Callari, due immobili regionali in vendita a Trieste

Udine, 16 mar - Torna all'asta, con un ribasso del 15 per cento, Palazzo Vucetich a Trieste. A darne notizia è l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari riferendo i contenuti di una delibera approvata dalla Giunta regionale che mette in vendita anche un altro edificio triestino di proprietà della Regione. "Si tratta di due immobili che non rivestono più interesse per l'Amministrazione regionale, pertanto, riteniamo opportuno valorizzarli mediante alienazione. In particolare - ha spiegato Callari -, mentre per il primo immobile in viale Miramare si tratta della prima autorizzazione alla vendita, per Palazzo Vucetich, in Riva Nazario Sauro, se ne autorizza nuovamente la vendita tramite offerta al ribasso dopo che la prima asta era andata deserta". Il primo stabile che occupa il primo piano del condominio tra viale Miramare n. 9, via degli Stella 2 e Scala al Belvedere, verrà messo in vendita con prezzo a base di gara pari all'attuale valore di mercato di 991.402,50 euro, così come stimato dal competente organo tecnico regionale. Per Palazzo Vucetich, che era già stato oggetto di una prima asta andata deserta con prezzo a base di gara pari a 7.737.912 euro, viene ora autorizzata la vendita mediante offerta al ribasso del 15% del corrispettivo. ARC/SSA/pph