Patrimonio: Callari, in assestamento acquisto di Casa Zigaina

Su proposta dell'Erpac la Regione valorizza la figura dell'artista friulano



Trieste, 13 ott - "Si tratta di una proposta che riconosce il valore di uno dei più importanti artisti del Novecento, che con le sue opere ha lasciato un segno profondo nella pittura italiana. Da qui l'opportunità di fare della casa di Giuseppe Zigaina un luogo di valore culturale, capace di attrarre l'interesse dei tanti appassionati d'arte che visitano la nostra regione".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari in sede di I Commissione del Consiglio regionale intervenendo sull'assestamento di bilancio e, in particolare, presentando un emendamento sull'acquisto da parte della Regione di Casa Zigaina: lo studio e abitazione del noto artista scomparso nel 2015 che si trova a Cervignano del Friuli.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta, la proposta è partita dall'Ente regionale patrimonio culturale (Erpac) attraverso una richiesta alla Regione sottolineando l'obiettivo di voler far inserire la Casa nel prestigioso circuito delle case museo. In totale lo stanziamento previsto ammonta a 850mila euro. Una volta terminato l'iter di acquisto, Casa Zigaina verrà gestita dall'Erpac.



Casa Zigaina è stata progettata nel 1958 dall'architetto italiano Giancarlo De Carlo ispirandosi all'architettura organica di Frank Lloyd Wright e alle idee della Prairie School. ARC/GG/al