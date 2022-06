Patrimonio: Callari, ok a progetto su tetto foresteria collegio Duino

L'intervento prevede una spesa di 560 mila euro



Trieste, 17 giu - Via libera della Regione al progetto preliminare per la sistemazione della copertura della foresteria del Collegio del mondo unito di Duino. Lo ha deciso l'esecutivo Fedriga approvando, nel corso della seduta di giunta, una apposita delibera su proposta dell'assessore al Patrimonio Sebastiano Callari.



Con il provvedimento odierno è stato dato l'ok al progetto di risanamento conservativo della struttura di proprietà regionale in considerazione del degrado rilevato negli elementi costituenti il tetto. Con l'intervento deliberato verranno migliorate sia le condizioni di sicurezza delle attività didattico-ricettive del Collegio presenti nell'edificio sia la stabilità degli elementi architettonici che lo compongono ma anche tutelato e meglio conservato un bene di rilevanza storica.



Il quadro economico dell'intervento ammonta a 560mila euro, opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale. ARC/AL