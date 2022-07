Patrimonio: Callari, ok progetto per scuola restauro in sede Erpac

Trieste, 16 lug - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, ha approvato il progetto preliminare e di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Alvarez a Gorizia, di proprietà dell'Amministrazione regionale e attuale sede dell'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac), oltre che dell'Accademia europeista, dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia e della Uil scuola.



Nel dettaglio, come ha spiegato l'assessore, il progetto parte dall'esigenza avanzata dall'Erpac di riattivare i corsi della Scuola regionale del restauro. A tal riguardo è stato evidenziato come Palazzo Alvarez presenti un'articolazione degli spazi interni particolarmente idonea ad accogliere attività didattiche e formative.



"A tal fine - ha aggiunto Callari - risulta necessaria l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e di alcune opere di modifica della distribuzione interna, al fine di rendere gli spazi adeguati ad ospitare le attività della Scuola".



Relativamente al quadro economico, a seguito degli approfondimenti tecnici compiuti, le spese complessivamente ammontano a 1.850.000 euro: 1.139.318 sono per i lavori, a cui poi si sommano le altre voci (oneri della sicurezza, Iva, allacciamento infrastrutturale, etc.).



"Si tratta - ha concluso l'esponente della Giunta - di un progetto che conferma il ruolo dell'Erpac quale importante attore del sistema culturale della regione e che allo stesso tempo conferisce a Gorizia il prestigio di ospitare un percorso formativo di grande spessore, nell'ottica di quella centralità a livello internazionale che l'appuntamento di GO!2025 le ha riconosciuto". ARC/GG