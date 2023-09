Patrimonio: Callari, parte asta per vendita palazzo Vucetich a Trieste

L'assessore regionale: l'operazione rientra nel progetto del nuovo polo uffici nel Porto Vecchio



Pordenone, 8 set - "L'alienazione e la vendita mediante asta pubblica del prestigioso palazzo Vucetich, situato in Riva Nazario Sauro a Trieste, di proprietà della Regione rientra nel grande progetto sul quale si è puntato fin dalla scorsa amministrazione: il trasferimento e l'accentramento un unico polo amministrativo degli uffici regionali nell'area di Porto Vecchio. Una scelta precisa, voluta per accelerare e consentire lo sviluppo strategico e la rigenerazione urbana dell'area del Porto Vecchio sulla quale ci potrà essere una sinergia del pubblico con gli investimenti privati che saranno realizzati nella zona".



Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Patrimonio e demanio, Sebastiano Callari, annunciando l'avvio della procedura di vendita mediante asta pubblica del Palazzo Vucetich di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia. La procedura è stata avviata con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione numero 36 del 6 settembre 2023, da pagina 186 e seguenti. Già nel dicembre 2022 la Giunta regionale aveva individuato, in via programmatica, i beni suscettibili di valorizzazione e dismissione a seguito del programma per l'attuazione delle azioni finalizzate alla realizzazione del progetto di trasferimento degli uffici nel Porto Vecchio.



"Si tratta - ha precisato Callari - di un prestigioso palazzo di quattromila metri quadrati risalente ai primi decenni del XIX secolo in stile neoclassico affacciato sulle rive di Trieste in prossimità della Stazione marittima e a pochi passi da piazza Unità d'Italia. L'immobile aveva già ospitato la Direzione centrale della Salute e gli uffici dell'assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità, sedi e uffici destinati a rientrare nel futuro polo amministrativo in Porto Vecchio. Già nel maggio di quest'anno - ha ricordato l'assessore - la Giunta aveva dato atto del venire meno dell'utilizzo dell'immobile per finalità istituzionali e ne autorizzava l'alienazione".



"La Regione - sottolinea ancora l'esponente della Giunta regionale con delega al Patrimonio - dispone già di un progetto definitivo per un intervento di restauro e risanamento conservativo dell'immobile che verrà ceduto all'aggiudicatario della procedura di vendita del palazzo stesso a fronte del pagamento delle spese sostenute".



Palazzo Vucetich - come specificato nell'apposito Avviso pubblicato sul Bur - viene messo all'asta a un prezzo base di 7.737.912 euro con la precisazione che gli offerenti dovranno dichiarare l'impegno a versare, in uno con il prezzo di vendita, l'importo di 236.014 euro quale ammontare del compenso già corrisposto ai professionisti per il progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo.



La procedura di vendita verrà espletata in modalità telematica attraverso il Portale acquisti della Regione Friuli Venezia Giulia eApplatiFVG. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 30 ottobre 2023. ARC/LIS/ma