Patrimonio: Callari, rinnovo concessione a consolato serbo

Previsto centro culturale nella sede diplomatica a Trieste



Udine, 28 ott - La Giunta regionale su proposta dell'assessore al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia Sebastiano Callari ha autorizzato il rinnovo della concessione a favore del consolato generale della Repubblica di Serbia dell'immobile di proprietà regionale ubicato a Trieste, al civico 54 di Strada del Friuli, attuale sede diplomatica dell'ente nel quale sarà attivato un centro culturale serbo.



La nuova concessione scadrà nel 2028 e potrà essere rinnovata di ulteriori 9 anni a condizione che il consolato abbia attivato il centro culturale.



Callari, nel ricordare come il consolato serbo fosse concessionario dell'immobile già dal 2001, ha spiegato le motivazioni della concessione con un canone agevolato.



"Nel 2018, il servizio Gestione patrimonio immobiliare informò l'ente diplomatico, a seguito della richiesta di rideterminazione del canone, che la concessione poteva essere disposta con particolari agevolazioni a fronte di acclarati motivi di interesse pubblico - ha chiarito l'esponente della Giunta Fedriga -. Considerata l'intenzione del Consolato di aprire un centro culturale presso la sede al fine anche di intensificare la già ricca collaborazione culturale tra i due Paesi, l'Amministrazione regionale ha comunicato l'intenzione di mettere a disposizione l'immobile ad un canone agevolato, richiedendo di formulare un programma dei lavori da eseguire con le relative tempistiche".



"La Regione ha poi confermato l'impegno a porre in essere tutte le azioni necessarie per riportare l'immobile di villa Pamphili al decoro e funzionalità che competono a una rappresentanza diplomatica - ha concluso Callari - e ciò nel presupposto della costituzione del Centro culturale serbo che il consolato ha affermato di volere istituire, indicando inoltre di aver eseguito, a propria diretta cura ed oneri, gli interventi manutentivi sull'immobile". ARC/LP/ma