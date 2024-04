Patrimonio: consegna lavori in via S.Francesco a Ud per sede Insiel

La riqualificazione permetterà di dare nuova vita ad un immobile non utilizzato



Udine, 15 apr - Partono oggi i lavori di riqualificazione dell'immobile di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, in via S. Francesco d'Assisi 4 a Udine, con cui ridare nuova vita ad un edificio che ha una storia importante ed è al centro della città. La ristrutturazione permetterà ad Insiel spa di trasformare il palazzo in una nuova sede così da dismettere i locali di via del Cotonificio dove attualmente è in affitto. La posizione centrale dell'edificio potrà contribuire ad aprire nuove collaborazioni e ad avvicinare la società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia ancora di più al mondo delle università, dei cittadini e delle imprese.



E' la sintesi dell'intervento dell'assessore regionale al Patrimonio che oggi è intervenuto alla cerimonia di inizio lavori di manutenzione straordinaria per il riuso dell'immobile regionale da utilizzare per i futuri uffici di Insiel. Presenti all'evento, fra gli altri, l'amministratore unico di Di Betta Giannino srl, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto dei lavori, e l'amministratore unico di Insiel spa che, nell'evidenziare la rilevanza del progetto per la città e per i dipendenti di Insiel ha espresso soddisfazione per l'avvio dei lavori.



Con un investimento regionale di oltre 4 milioni di euro, la riqualificazione consentirà di recuperare un immobile da restituire alla comunità, rafforzare la presenza di Insiel in città e, nel contempo, accrescere il senso di appartenenza dei lavoratori al territorio.



Dopo l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il recepimento delle autorizzazioni da parte del Ministero della Cultura e del Comune di Udine, l'iter progettuale ha previsto la redazione del progetto esecutivo per la gara d'appalto lavori che, ad inizio anno, è stata aggiudicata da Di Betta Giannino srl di Nimis.



Il progetto, in delegazione amministrativa interorganica ad Insiel della progettazione e realizzazione degli interventi, prevede il risanamento conservativo dell'edificio per ambienti dedicati ad uffici in modalità smart working dove la società trasferirà parte della sua organizzazione. L'immobile si sviluppa su quattro livelli fuori terra, di cui il primo ed il secondo sono destinati ad uso ufficio, mentre il terzo ad aree tecniche. Il piano terra, ad eccezione dell'ingresso, è di altra proprietà.



La durata dei lavori è fissata in 424 giorni. ARC/LP/gg