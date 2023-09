Patrimonio: Fedriga, riconoscimento beni al Fvg è grande risultato

Trieste, 18 set - "La proposta avanzata dalla Regione al Governo il 7 agosto scorso per il trasferimento al Friuli Venezia Giulia di 26 immobili di proprietà dello Stato ricadenti nel patrimonio disponibile e nel demanio storico artistico in gestione alla Direzione regionale dell'Agenzia del demanio è diventata ora realtà".Commenta così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga la decisione presa quest'oggi dal Governo nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri."La decisione di agire in questo senso - prosegue Fedriga - fa seguito all'approvazione del provvedimento in prima battuta dalla Commissione paritetica, cui hanno fatto seguito i pareri positivi espressi dai Dipartimenti coinvolti. Al ministro per gli Affari regionali e le autonomie della Repubblica italiana Roberto Calderoli e all'intero Governo va quindi il plauso per aver accolto una richiesta avanzata dal Friuli Venezia Giulia, dando così seguito all'attuazione di ciò che prevede lo Statuto speciale della nostra Regione". ARC/AL/ma