Patrimonio: Palazzo Regione aperto alle riprese di Head of State

Trieste, 26 lug - Dal 31 luglio all'11 agosto il palazzo della Presidenza della Regione in Piazza Unità a Trieste sarà sede delle riprese cinematografiche per la produzione del film "Head of State".



L'Amministrazione regionale ha concesso la possibilità di riprese alla società K+ Hos it location e rende noto a tal proposito che per esigenze sceniche le bandiere sulle aste laterali della facciata verranno temporaneamente rimosse per essere poi tempestivamente riposizionate al termine dei lavori di produzione. ARC/EP/pph