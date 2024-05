Patrimonio: Regione, su sicurezza in mare competenza Guardia costiera

L'assessore delegato ha risposto a un'interrogazione in I Commissione Trieste, 30 mag - Un'interrogazione fuori luogo perché il soggetto a cui rivolgere il quesito è la Guardia Costiera: non la Regione e nemmeno l'Ente locale, il quale ha delle competenze in materia ma non quella sulla sicurezza in mare.Questo il concetto espresso dall'assessore regionale al Patrimonio oggi in sede di I Commissione del Consiglio regionale in risposta a un'interrogazione riguardante l'operato della società Marina Monfalcone Srl, titolare della concessione balneare di Marina Nova - Lido di Panzano, a Monfalcone.Come ha aggiunto l'esponente della Giunta, in considerazione di quanto spiegato all'Aula e relativamente all'area demaniale in oggetto, la Regione non è a conoscenza di eventuali procedimenti sanzionatori che sono di competenza degli organi di controllo, nella fattispecie la Guardia costiera. ARC/GG