Patrimonio: valorizzazione beni culturali è presidio nostri valori

Aquileia, 14 mag - La bellezza salverà il mondo a patto che il mondo sappia salvare la bellezza e valorizzare il grande patrimonio culturale che gli è stato affidato nei secoli.



Questo il messaggio che l'assessore regionale al Patrimonio e demanio ha trasmesso alla vasta platea che oggi ad Aquileia ha preso parte alla mattinata di studi dedicata al patrimonio culturale e organizzata dal Rotary Distretto 2060 che riunisce i club del Triveneto.



Il richiamo alla celebre frase di Dostoevskij ha dato avvio ad una riflessione sulla necessità di salvaguardare i beni storico artistici del passato per mantenere e coltivare la propria identità e cultura. In questo particolare periodo storico di crisi e relativismi, il riconoscimento da parte dell'Occidente del valore della propria cultura è fondamentale non solo per creare nuove occasioni di crescita economica, ma soprattutto per ribadire la centralità di un pensiero e di un sistema di valori. Aquileia, scrigno che custodisce ancora nel sottosuolo un tesoro incommensurabile di opere d'arte e di testimonianze del passato, è l'emblema di come opere e beni culturali in genere possono costituire una risorsa per la crescita dei territori, oltre che un'opportunità di creare incessanti relazioni tra popoli.



Il convegno, introdotto da Raffaele Antonio Caltabiano, governatore del Rotary Distretto 2060, ha poi indagato la connessione stretta tra associazionismo, privati e valorizzazione del patrimonio, soffermandosi in particolare sulle nuove modalità di raccolta di contributi e finanziamenti, posto che le istituzioni pubbliche non hanno sufficienti risorse a disposizione a fronte di un patrimonio crescente da conservare e valorizzare.



Il convegno è stato organizzato in collaborazione con il Fondo Ambiente Italia (Fai Fvg), la Fondazione Aquileia, l'associazione per la Basilica di Aquileia, il Comune e PromoTurismoFVG. ARC/SSA/gg