Personale: all'Erpac 10 unità somministrate per attività Go!2025

Saranno operative fino ad aprile del 2026Pordenone, 18 apr - La Regione acquisirà ulteriori 10 unità di personale somministrato da destinare all'Ente regionale patrimonio culturale (Erpac) per l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di sostegno a "GO!2025 Borderless, Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025". Lo ha stabilito l'esecutivo del Friuli Venezia Giulia approvando, su proposta dell'assessore al Personale, una apposita delibera nel corso della seduta odierna della Giunta.Nello specifico il provvedimento prevede in via straordinaria che la Regione, stante l'esigenza da un lato di individuare urgentemente queste figure aggiuntive e, dall'altro, di selezionare anche professionalità peculiari quali esperti in organizzazione di eventi, catalogatori, e figure analoghe, si avvarrà dello strumento della somministrazione di lavoro. Questi dieci nuovi ingressi, che andranno ad aggiungersi alle altre unità già autorizzate con precedenti provvedimenti, entreranno in servizio dal 1 maggio di quest'anno e resteranno operativi fino al 30 aprile del 2026.I profili individuati sono quelli amministrativo, culturale e organizzazione eventi, (per esposizioni, eventi musicali, convegni e simili), nonché tecnico-manutentivo (per spostamenti di collezioni, riordino beni, allestimento mostre e simili). ARC/AL/pph