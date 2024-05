Personale: Regione, al via iter verso Scuola formazione Comparto unico

La Giunta oggi ha approvato in via preliminare l'ingresso della Regione in Compa FvgTrieste, 10 mag - Con un nuovo intervento normativo si vuole autorizzare l'ingresso della Regione, in qualità di fondatore, all'interno di Compa Fvg, il centro di competenza Anci Fvg per la pubblica amministrazione. Si tratta di un passaggio importante per la trasformazione di questa realtà nella Scuola di formazione del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia. Grazie a questo ente strumentale la Regione potrà erogare servizi formativi a favore del personale del Comparto unico, organizzare procedure concorsuali e di reclutamento per la Pa anche attraverso corsi-concorsi e assicurare il supporto e l'assistenza tecnica alle amministrazioni locali. La Scuola potrà anche realizzare iniziative finalizzate a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico, cercando di superare molti luoghi comuni.Questo in sintesi il commento dell'assessore alle Autonomie locali dopo l'approvazione odierna - in via preliminare - da parte della Giunta dello schema di disegno di legge recante "Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - Compa Fvg. Modifiche alla legge regionale 21/2019".L'assessore ha spiegato che il disegno di legge individua inoltre gli atti e le modalità per garantire i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della stessa Scuola di formazione del Comparto unico regionale.Per l'esponente della Giunta i criteri di gestione della fondazione, quelli che determinano il concorso finanziario della Regione e le modalità di valutazione dei risultati saranno oggetto di una convenzione che verrà siglata tra l'Amministrazione regionale e Compa.Infine, come specificato dall'assessore, quella odierna è stata un'approvazione preliminare in quanto il testo del ddl andrà portato a breve all'esame del Consiglio delle autonomie locali. ARC/TOF/ma