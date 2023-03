Personale: Regione, raggiunto accordo con sindacati Comparto unico

Vantaggi economici per quasi 13mila dipendenti Trieste, 16 mar - La soddisfazione dell'Amministrazione regionale per l'intesa raggiunta con tutte le sigle sindacali del comparto unico è stata espressa dall'assessore alle Autonomie locali al termine della trattativa che si è chiusa oggi.



L'esponente della Giunta - dopo aver ringraziato le rappresentanze dei lavoratori, il personale degli uffici e i componenti della delegazione trattante - ha sottolineato come questo risultato andrà a portare un vantaggio economico ai circa 13mila impiegati nel Comparto unico del Friuli Venezia Giulia.



Nel dettaglio l'assessore ha spiegato che con il provvedimento vengono introdotti una serie di elementi innovativi, tra cui: l'indennità per contrastare la criticità della mancanza di personale in alcuni piccoli Comuni, le risorse per la perequazione Regione-Enti locali e gli incrementi contrattuali che riguardano le indennità di vigilanza, di pronto intervento, di reperibilità, del Nue, degli educatori (ricreatori e scuole infanzia) e degli autisti, oltre a un aumento complessivo dell'ammontare a disposizione per il premio di produttività.



Complessivamente vengono messi a disposizione 16.285.425,91 euro più oneri, a questi si aggiungono i 3 milioni del perequativo (già a bilancio con l'ultima legge di stabilità) per colmare le differenza tra Amministrazione regionale e Comuni. ARC/GG/ma