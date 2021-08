Personale: Roberti, approvato piano fabbisogni 2021-2023

Udine, 6 ago - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, il piano dei fabbisogni di personale di categoria non dirigenziale 2021-2023.



Il piano prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 94 unità, fra tecnici e amministrativi, di cui 19 destinate alla direzione centrale Salute politiche sociali e disabilità, 4 alla direzione centrale Risorse agroalimentari forestali e ittiche e 71 agli Enti di decentramento regionale (Edr) che dal 1° gennaio 2022 svolgeranno le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade spa.



Per quanto riguarda le assunzioni da attivarsi nel 2021, le risorse risultano disponibili in considerazione dei risparmi generati dalla copertura del fabbisogno precedentemente avvenuta in tempi successivi a quelli programmati. L'onere previsto, invece, per il 2022 e 2023 è pari a 2.609.333,70 euro e trova copertura nei competenti capitoli di bilancio.



"La dotazione di personale prevista - precisa Roberti - dà una risposta alle esigenze di efficientamento della Pa e consentirà, in particolare agli Edr, di garantire loro la piena operatività delle funzioni".



"La delibera - aggiunge l'esponente della Giunta Fedriga - autorizza la copertura delle posizioni a tempo indeterminato con forme di lavoro flessibili fino a quando la Regione non disporrà delle graduatorie dei concorsi pubblici già banditi e da bandire. Va tenuto conto infatti che la situazione emergenziale ha ritardato l'espletamento dei concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale fra 2019 e 2020 impedendo di fatto l'assunzione di nuovo personale".



La Giunta, a seguito del piano dei fabbisogni licenziato oggi, ha autorizzato anche l'aggiornamento della dotazione organica complessiva della Regione suddivisa per categorie e profili professionali ad esclusione della qualifica dirigenziale. ARC/LP/ep