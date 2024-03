Personale: Roberti, avviato iter per nuova disciplina periodo prova

Trieste, 23 mar - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali con delega al Personale Pierpaolo Roberti, ha dato indirizzo agli uffici regionali competenti di applicare, qualora gli enti locali di provenienza ne facciano richiesta, la norma contrattuale secondo cui, nel caso di assunzione da parte della Regione di dipendenti provenienti dal Comparto unico, è possibile rinunciare al periodo di prova per consentire al Comune interessato l'immediata copertura del posto."Con questo provvedimento - ha spiegato Roberti - la Regione accoglie le istanze avanzate da alcuni enti locali del Comparto unico che, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato da parte della Regione di candidati idonei già dipendenti degli enti stessi nella medesima categoria e profilo professionale, hanno evidenziato l'impossibilità di coprire i posti da conservare per tutta la durata del periodo di prova. Pertanto hanno chiesto che la Regione esoneri dal periodo di prova i suddetti dipendenti, al fine di consentire l'immediata copertura dei posti che in tal modo si renderebbero subito vacanti. Un modo per agevolare le amministrazioni comunali evitando di rallentarne l'azione amministrativa in settori strategici".L'assessore ha ricordato che la nuova disciplina applicabile al personale assunto in servizio a tempo indeterminato, che li esonera dal periodo di prova qualora rientrino nella casistica illustrata, è prevista dal Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto a luglio 2023. ARC/PAU/ma