Personale: Roberti, crescono domande nei concorsi in Regione

L'assessore: è l'effetto positivo della campagna di comunicazione avviata nei mesi scorsi Pordenone, 27 mar - "Comparando i dati della partecipazione di candidati ai concorsi regionali per l'assunzione di ingegneri, architetti e urbanisti tra il 2020 e l'inizio del 2024 emerge che vi è stato un forte incremento delle domande che ha superato il 25 per cento. Questo è il risultato della campagna di comunicazione che la Regione aveva messo a punto nei mesi scorsi e lanciato proprio all'inizio di quest'anno, alla vigilia dell'ultimo concorso che ha registrato un deciso aumento della partecipazione, al fine di aumentare l'attrattività dei ruoli lavorativi nelle pubbliche amministrazioni". Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, rendendo noti i numeri relativi ad alcuni concorsi che, per categoria e per tipologia di requisiti, sono raffrontabili. Per l'assunzione di ingegneri, architetti e urbanisti, in categoria D, nel 2020 era stato indetto un concorso che aveva visto la presentazione di 415 domande. Lo stesso tipo di concorso, bandito nel gennaio di quest'anno, ha registrato invece la presentazione di 517 domande, segnando un incremento di circa il 25 per cento. "Se questo è il risultato della partenza della campagna di comunicazione - ha aggiunto Roberti - che è stata avviata nei mesi scorsi, significa che la strada imboccata è quella giusta e che è necessario proseguire in questa direzione. Un risultato che ci spinge anche a fare una riflessione più ampia, non solo rispetto alla promozione di singoli concorsi, ma rispetto all'intero comparto della pubblica amministrazione". "L'obiettivo della campagna "Costruiamo insieme il futuro" - ha rimarcato l'assessore - è quello di avvicinare le pubbliche amministrazioni, in particolare, ai giovani diplomati e laureati per fare capire che vi sono opportunità professionali che possono rappresentare un trampolino per una professione con vantaggi dal punto di vista remunerativo e non solo. Una professione che dà anche la possibilità di avere un impatto significativo sul territorio regionale, partecipando alla realizzazione di progetti utili e importanti per la comunità del Friuli Venezia Giulia". L'assessore ha poi annunciato: "Sul tema di come incentivare la partecipazione ai concorsi sono allo studio dell'Amministrazione regionale anche norme ad hoc, pensate proprio per facilitare l'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione". Tra gli obiettivi futuri - come ha ricordato l'assessore Roberti - anche la creazione di una Scuola di formazione per la pubblica amministrazione, "che potrebbe essere la prima nel suo genere in Italia, da affiancare a diverse operazioni di reclutamento". ARC/LIS/gg