Personale: Roberti, da Corte conti semaforo verde su contratto 19-21

Udine, 23 giu - La Sezione plenaria della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia ha emanato certificazione positiva sulla Pre-intesa relativa al contratto collettivo di comparto del personale regionale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2019-2021. Tra le novità più rilevanti risaltano l'adeguamento delle indennità per la Polizia locale, le indennità per i dipendenti dei piccoli Comuni, l'aumento del tabellare per tutti i lavoratori, l'aggiornamento della disciplina del lavoro accessorio e la cessione solidale delle ferie.



L'assessore regionale alla Funzione pubblica con delega al Personale Pierpaolo Roberti ha espresso soddisfazione per "un risultato che consentirà di andare alla firma definitiva del contratto verso la metà di luglio, con benefici per i 15mila dipendenti del comparto unico della Regione. Contestualmente alla firma del contratto 2019-2021 - ha concluso l'assessore - andremo prossimamente a ricostituire le delegazioni trattanti in merito al contratto 2022-2024". ARC/PAU/gg