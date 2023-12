Pesca: Zannier, attivate misure per 3mln da Gruppo azione costiera

Marano Lagunare, 19 dic - "Lo sviluppo delle zone costiere passa attraverso la realizzazione di attività a sostegno della pesca e dell'acquacoltura che, in una certa misura, possono contribuire a sviluppare anche forme di turismo sostenibile orientato alla conoscenza e alla tutela dei luoghi e della loro biodiversità. Tutto ciò è stato possibile con le progettualità concrete messe in atto dal Gruppo di azione costiera Fvg, con un approccio partecipato che rende più consapevoli delle proprie potenzialità gli stessi operatori". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier a Marano Lagunare, a margine dell'evento in cui sono stati presentati i risultati dell'attività del Flag Fvg (acronimo di Fisheries Local Action Group), ovvero dei gruppi di azione Locale del settore della pesca che in Friuli Venezia Giulia si sono costituiti con il nome di Gruppo di azione costiera Fvg (Gac Fvg). "Sono state sviluppate azioni per quasi 3 milioni di euro - ha ricordato Zannier -, molte delle quali hanno contribuito a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori. A Marano Lagunare, ad esempio, è stato possibile infrastrutturare quattro banchine di attracco, grazie all'installazione di reti e impianti tecnologici con erogatori di energia elettrica e idrica. Nella frazione Villaggio del Pescatore, in comune di Duino Aurisina, sono stati realizzati lavori di rifacimento del manto sulla strada di collegamento verso i punti di sbarco del pescato e le zone turistiche". Zannier ha poi ricordato i progetti di ricerca sulla tutela dell'eco-sistema marino, svolti in collaborazione con diversi enti scientifici anche del vicino Veneto ed Emilia-Romagna, e i piani per la sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi. Vi sono poi state iniziative di valorizzazione del "mondo pesca" come la realizzazione del Museo della pesca e della Civiltà lagunare a Grado, inaugurato lo scorso 16 dicembre. Tra gli eventi di maggior successo il ritorno della rassegna Fish Very Good che veicola il messaggio "fresco, vicino e genuino" riferito al pescato come prodotto anche di richiamo turistico. In totale sono state valorizzate 16 specie ittiche nostrane, attraverso 82 show cooking. Le manifestazioni hanno visto l'organizzazione per il pubblico di 38 escursioni esperienziali tra pesca e ambiente lagunare e marino. "Il piano d'azione - ha commentato il presidente del GAC FVG, Antonio Paoletti - si è articolato in diverse misure, alcune delle quali sono state oggetto di rimodulazione, per un totale di 11 misure attivate, per un importo complessivo di risorse pubbliche di circa 2,95 milioni di euro, nell'ambito del programma Feamp 2014-2020 provenienti da Unione Europea, Stato e Regione Friuli Venezia Giulia. Gli interventi realizzati in collaborazione e coordinamento con gli operatori della pesca e acquacoltura, hanno sviluppato iniziative di carattere imprenditoriale, tutela ambientale e divulgazione culturale e scientifica". Il Gac Fvg ricomprende i territori dei comuni di Duino Aurisina/Devin Nabre?ina, Grado e Marano Lagunare. Il partenariato ha per capofila Aries (società in house della Camera di Commercio della Venezia Giulia) e include anche i tre Comuni costieri, le associazioni di categoria Confcooperative Fvg, Legacoop Fvg, Agci Fvg, le rappresentanze sindacali Uila Fvg, Fai Cisl Fvg e altre realtà ambientali e turistiche come la Fondazione WWF, la Riserva marina di Miramare e il marina porto turistico Portomaran. ARC/SSA/al