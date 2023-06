Pesca: Zannier, domani si vota in presenza per rinnovo Comitato ittico

Le operazioni di voto si apriranno alle 9 e sarà possibile esprimere la preferenza fino alle 16 Trieste, 17 giu - Domani, domenica 18 giugno, si concluderanno con il voto in presenza le operazioni per l'individuazione dei rappresentanti dei pescatori sportivi per il rinnovo del Comitato ittico, uno degli organi dell'Ente tutela patrimonio ittico (Etpi), deputato alla gestione della pesca sportiva nelle acque interne. Ne fanno parte rappresentanti di tutte le categorie interessate: Arpa Fvg, consorzi di bonifica, università, Regione, volontari dell'Etpi, PromoturismoFVG, associazioni ambientaliste e pescatori sportivi. L'organismo ha il compito di supportare l'Etpi nell'acquisizione d'informazioni e valutazioni tecnico-scientifiche, esprimendo pareri su temi inerenti la gestione ittica quali i regolamenti, la determinazione dei canoni di pesca, la programmazione delle immissioni e formulando proposte di indirizzo per la valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche. Il Comitato ittico rimane in carica per cinque anni ed è presieduto dall'assessore regionale competente o da un suo delegato. In merito l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche Stefano Zannier ha richiamato l'importanza del lavoro che il Comitato ittico è chiamato a svolgere nel prossimo quinquennio. "In agenda c'è l'approvazione del nuovo regolamento concernente la pesca sportiva per il quale è fondamentale l'apporto che ciascuno dei 15 rappresentanti dei pescatori potrà assicurare al dibattito - ha detto Zannier -. Auspico che la rappresentanza dei pescatori sportivi, che recentemente è stata estesa da 6 a 15 membri, possa funzionare adeguatamente non solo arricchendo il dibattito in Comitato di tutte le tematiche di interesse della categoria, ma anche in senso inverso, trasmettendo al maggior numero possibile dei pescatori i risultati dei lavori del Comitato". Sono complessivamente 10.164 i pescatori maggiorenni residenti in Friuli Venezia Giulia che hanno versato il canone di pesca annuale nell'anno 2022 e quindi possono esprimere la propria preferenza. Domenica 18 giugno potranno votare in una delle sedi di raccolta dei voti istituite in ciascuno dei 15 collegi di pesca tutti coloro che non hanno già fruito dell'opportunità del voto telematico, conclusosi giovedì 15 giugno. Per la prima volta nella storia dell'Etpi è stato introdotto il voto telematico che ha consentito a 733 pescatori di esprimersi utilizzando una piattaforma informatica - ha aggiunto Zannier -. Si tratta di una soluzione ideata per incrementare la partecipazione al voto da parte dei pescatori che ora sono convocati per domenica in una delle sedi appositamente istituite presso gli uffici dell'Etpi, stazioni forestali, infopoint di PromoturismoFVG". Le operazioni di voto si apriranno alle 9 e sarà possibile esprimere il voto fino alle 16. Tutte le informazioni relative al voto per il rinnovo del Comitato ittico sono disponibili nell'apposita pagina del sito web istituzionale dell'Etpi (www.etpi.fvg.it). ARC/COM/ma/gg